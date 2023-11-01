台灣天氣炎熱潮濕，民眾安裝冷氣需求大，日前新北發生冷氣安裝過程，室外機不慎掉落砸死人意外，也讓人警惕已完成安裝的冷氣室外機安全風險，高市府11月起啟動冷氣家電安裝與外牆維護公共安全巡查，避免不當安裝或年久失修冷氣機造成生命財產威脅。

工務局表示，臺灣的天氣潮濕多雨、颱風、地震頻繁等外在因素，建築物外牆及冷氣機於室外，經長年風吹日曬，外牆磁磚貼是否有隆起或剝落、冷氣室外機安裝支架是否穩固、安裝位置是否合適等問題，且日常民眾於室內使用，常忽略室外冷氣機安裝及外牆維護，不注意就容易發生意外災害。

安全巡查預計自11月啟動至明年底，工務局說明，將全棉巡查道路側建築物，包含公有及私有建築物，預計巡查數量36.8萬棟，由市府相關單位分工進行，公有建物將由各主管機關自主巡查，5樓以下建物由區公所負責、6樓以上由工務局、經發局負責工廠、勞工局負責勞工宿舍等。

工務局說，巡查項目包含冷氣室外機支架是否鏽蝕或斷裂、外牆磁磚是否隆起或剝落等，提醒民眾應先落實自主檢查，市府針對屋齡20年以上房屋之整建更新，提供規劃設計與工程經費補助，最高可達總工程經費45％，有需求可洽都市發展局。