滙豐(台灣)商業銀行1日榮獲中華民國全國商業總會舉辦的金商獎「優良外商」大獎，是今年唯一榮獲金商獎肯定的外商銀行，充分展現滙豐銀行多年來深耕台灣的卓越成果，全力為客戶提供國際級的產品與服務，培養優秀人才，實現永續發展，並長期關注環境與教育等議題，致力帶動台灣金融業一齊向上發展。

滙豐(台灣)商業銀行總經理陳志堅今日親自出席「2023商人節大會暨金商獎頒獎典禮」代表受獎。陳志堅表示：「滙豐銀行在台灣這塊土地已耕耘將近40年，我們發揮集團遍及全球服務據點的網絡優勢，時時引進領先業界的金融商品與符合客戶需求的國際化服務，提供匯集全球專家團隊的投資分析與專業見解，成為最受大眾肯定與客戶最值得信賴的金融機構。」

滙豐銀行近年持續投注資源擴展深耕台灣的承諾：2022年將台灣總部辦公室搬遷至國際級的綠建築台北101大樓，在台營運進入全新里程碑。2022年底於台北分行全新打造滙豐在台灣的首座旗艦型財富管理中心，展現滙豐協助台灣發展成為亞太區域金融中心的決心與行動。此外，滙豐銀行不斷投資優化數位平台，擴編前線團隊，培養金融人才，持續拓展在個人消費金融、企業工商金融、環球資本市場、證券服務以及資產管理方面的業務，引領客戶開啟世界各地的商業與投資機會。

除了在各項業務領域表現優異外，滙豐銀行堅定響應國際趨勢與主管機關的期待，聚焦永續發展，將ESG元素融入在金融產品及解決方案中，致力於成為淨零排放銀行，也鼓勵產業進行低碳轉型；此外，亦將公平待客原則落實於日常營運，持續關注友善金融並提升金融便利性。滙豐銀行更長期關懷環境與教育等社會議題，持續捐款支持關注孩童教育、弱勢族群培力、環境保護、永續金融等領域的公益團體，善盡企業社會責任。

滙豐銀行始終堅持以客戶的需求為中心，今年更贏得多項國內外大獎榮耀，不僅連續13年獲得「天下永續公民獎」，2023年更同時榮獲《金融亞洲雜誌》(FinanceAsia)與《亞元雜誌》(Asiamoney)頒發「台灣最佳國際銀行」獎，卓越的營運表現深獲各界肯定。