民眾黨總統參選人柯文哲今舉行「淨零碳排 永續未來」氣候政策記者會，會中邀請台灣碳淨零學院理事長呂學海。綠委洪申翰質疑，呂學海曾被踢爆，侵占行政部門補助款，甚至積欠薪資，這樣前科累累的人，卻成為柯記者會的座上賓，「請問柯文哲是要為他的這些不法的行為來背書嗎？」

洪申翰指出，呂學海是過去紅衫軍的副總指揮，不僅曾有侵占政府補助、積欠薪資的經歷，呂近年舉辦的台灣碳淨零學院，也被指控收費高達30萬，在他看過所有的國際相關認證機構中，從沒看過這麼高的收費金額，很多NGO的朋友都認為呂有以淨零詐騙之嫌。

洪申翰指出，呂學海先前曾邀請他幾次，但一對話就知道，呂就是舌燦蓮花、買空賣空，馬上就列為拒絕往來戶，如今柯卻邀請這樣的人參與記者會，不禁令人想問柯的淨零政見，都是這樣子的人規畫出來的嗎？現在柯團隊是詐騙成性，物以類聚嗎？

另外，洪申翰也質疑柯的淨零政見，他表示，柯在談淨零之前，應該要先停止抹黑綠能，先搞懂躉售機制，柯到現在仍對外稱，台電用一度電9塊來買綠能，但完全是錯誤資訊，一度電9塊是馬英九政府時代的價格，按照再生能源發展條例，躉購電價會隨著時間有向下的趨勢，蔡政府至近期，一度電約落在4塊左右。

針對柯想要延役老舊核電廠，洪申翰呼籲柯，「你可以跟朱立倫跟侯友宜討論，哪一個國民黨想要核電的縣市，願意存放萬年的高階核廢」，他強調，請柯拿出真正專業、科學作法，也遠離那些前科累累、有詐騙行為的人。