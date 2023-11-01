2024大選藍白是否合作，外界高度關注，然而，國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲昨（31）日密會，雙方對於總統選舉人選產生方式，仍無結論。對此，資深媒體人謝寒冰認為雙方認知永遠不一樣，直言雙方把話說清楚很難嗎？

謝寒冰今在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，3人昨會談顯然不順利，包括會談地點曝光恐就讓柯一肚子火，雙方互信也恐因此投下更多陰影。謝寒冰不解的表示，不懂侯友宜為什麼一定要堅持民主初選，若跟人家談判，好歹要讓人覺得有贏得機會才願意談判，國民黨若堅持民主初選，基本上就是要穩贏。

謝寒冰也認為，雙方對事情認知完全不同，若以國民黨前幾天的說法，進入政黨協商照理說已沒有比民調、民主初選一事，但柯前兩天又稱要有公平比賽規則，雙方認知不一樣要怎麼談？謝寒冰強調，若雙方堅持己見，現在就可以結束，但雙方至今還想談，表示有需要對方，並意識到靠自己贏不了。

謝寒冰強調，若國民黨認為開放式初選、全民調等方法已經去過了，就當著大家面說直接講明沒有比民調，並進行政黨協商，若柯能接受就接受，不能接受就散。謝寒冰直言，這些人把話說清楚很難嗎？把意思清楚表達，有這麼痛苦嗎？如今出現這些情形，就是因為大家認知永遠不一樣。

朱立倫今下午則在中常會表示，無論是民主初選或全民調已經結束，現在進行的政黨協商，主要參考的依據方式大家可以提出來，最後希望能團結勝選。