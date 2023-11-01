美國航太總署（NASA）選在萬聖節這天PO出一張宇宙「幽靈鬼手」照片，相當應景。

借助科技的力量，人類再度目睹天文奇景！美國航太總署（NASA）選在萬聖節這天PO出一張照片，太空中出現一隻詭異的紫色骷髏手伸向天空，5根手指的骨骼根根分明，頗有靈異氣氛。事實上，這是NASA日前觀測到的脈衝星風雲「MSH 15-52」，觀測歷時17天，也寫下IXPE望遠鏡自2021年發射以來，觀察單一天體的最長紀錄。

英國《每日郵報》報導，NASA結合兩台X射線望遠鏡：錢卓拉X射線天文台（Chandra X-ray Observatory）和X射線極化測定儀（IXPE）進行觀測，這個看似陰森恐怖的天體其實是一顆超新星爆炸的殘骸，距離地球1萬6000光年，其光線約在1700年前抵達地球。

#Ixpe, missione congiunta #Asi e @NASA, ha ottenuto, con @ChandraXRay, la prima mappa del campo magnetico della nebulosa MSH 15-52, una nebulosa creata dal vento di una pulsar caratterizzata da un particolare struttura a forma di mano.

Scopri di più: https://t.co/vsSmZdmRbh pic.twitter.com/fxyrtr4oXy — Agenzia Spaziale ITA (@ASI_spazio) October 31, 2023

研究負責人、史丹佛大學教授羅馬尼（Roger Romani）說：「IXPE數據為我們提供了第一張『手』的磁場圖。產生X射線的帶電粒子沿著磁場移動，決定了星雲的基本形狀，就像人手的骨頭一樣。」

錢卓拉X射線天文台在2001年首次觀測到「MSH 15-52」，當時就捕捉到類似人手的形狀，這次加上IXPE望遠鏡的能力，揭露更多內部磁場流動的細節。