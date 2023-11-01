藍白總統候選人侯友宜、柯文哲及國民黨主席朱立倫昨晚密會，但總統候選人產生方式至今未有共識。有媒體人爆料，柯文哲在10月21日與侯友宜私下會面時當面說「柯志恩或韓國瑜出來都比你強」；資深媒體人尚毅夫日前也透露，指侯友宜因此震怒，(侯辦稱是正常能量釋放)，而侯接受媒體專訪時，私下也很直白的跟媒體說「柯文哲就是不要我嘛」。

藍白合在總統方面仍處僵局，雖藍營不斷喊話堆疊善意，但媒體人陳東豪10月30日在政論節目《鄭知道了》指出，大家都聽過柯文哲嗆侯友宜「讓給你選你也不會上」，後來才知道後面還幾句話，侯友宜之所以會說柯屬意的副手是「一男一女」，是因為10月21日「柯侯會」上，柯文哲當著侯友宜的面說：「柯志恩或韓國瑜出來都比你強」

資深媒體人尚毅夫10月31日在政論節目《新聞面對面》證實，這句話他也有聽過，先前朱立倫說柯屬意的副手是「兩個女的」、侯友宜說聽到的是「一男一女」，都是國民黨的。但尚毅夫聽到的版本是「韓國瑜在前、柯志恩在後」，其中交叉的是柯志恩，柯文哲在跟朱、跟侯分別會面時，都有提到柯志恩。

尚毅夫續指，侯友宜10月22日在競辦暴怒、大發雷霆，不過侯辦的用語是說「侯市長是正常能量釋放」，反正就是很不爽，所以侯才在10月22日攤牌、23日接受媒體專訪、24日刊登出來。而23日侯友宜在與媒體碰面時，也很直白的跟媒體說「柯文哲就是不要我嘛」。尚毅夫並說，先前還曾問過民眾黨的人，柯文哲在「柯侯會」到底講了甚麼刺激到侯友宜，現在看來就是這句話。

尚毅夫在該節目中曾預言，晚上（10/31日）「藍白三巨頭」朱、柯、侯會面，柯文哲應會仍堅持要比民調，但願意談市話、手機比例，那問題就在侯友宜能不能接受，若侯不接受，那就不知道接下來要怎麼談。對照柯陣營今 (1) 日對於密會結果表示，因侯堅持不要全民調，因此在國民黨無新方案之前，可能也不需要再見面」，顯然又陷僵局。

對於藍白政黨協商，尚毅夫分析，若國民黨用誘因說服柯文哲，分開大家選不上，合了藍營負責出錢動員，選上之後內閣比例怎麼分、立法院若過半民眾黨能分到副院長，能否說成還不知道，但對於剛成立4年的政黨，若真的搭配副總統選上了，這對民眾黨是好是壞，是柯文哲要去衡量的事。

但尚毅夫也點出，柯文哲曾說過明年1月13日會解密政黨協商，但柯指的政黨協商應是10月20日的「柯朱密會」，該次密會內容至今沒有公布，大家會懷疑朱、柯是否有小秘密，侯辦也會懷疑朱立倫是否有把會談內容完整傳達給侯友宜。