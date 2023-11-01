岑永康（左）、湯志偉（右）皆飾演王村長一角。（池宗玲攝）

王偉忠率領《一村喜事》演員群出席記者會。（池宗玲攝）

王偉忠、湯志偉、岑永康、羅美玲、高蕾雅今（1日）出席定目劇《一村喜事》復古辦桌沉浸式戲劇記者會。由王偉忠監製並主演的《謝謝大家收看》，上月底前往高雄衛武營演出，不料在27日首場前夕因佈景損壞臨時取消第一場表演，王偉忠今表示對觀眾很抱歉，總損失目前還在評估中。

王偉忠近年監製《一村喜事》、《明星養老院》、《謝謝大家收看》等多部舞台劇，今感嘆因為影視盛行，未來舞台劇市場勢必越來越困難，加上場地也是一大問題，「真人的藝文表演、訓練都會越來越少，舞台劇對演員來講非常重要，很磨練演技」。

談到從小在眷村生活的點滴，眾人話匣子停不下來，王偉忠透露每年過年都會跟陸軍眷村的小孩進行沖天炮大戰，「我那年上學時有一個月聽不太見，現在右耳也不是那麽好」。有影響生活嗎？他表示有去檢查，對現在這個年紀來說是正常的，「但耳朵不好會被太太嫌棄，太太從一開始的愛你到慢慢開始嫌你，這是一個過程，像我聽不見她就會氣」。

76歲侯孝賢導演上月由家人確定罹患失智，王偉忠坦言近幾年沒跟侯孝賢聯絡，但以前在1980年代都是共同為藝文打拚的好友，「電影就他們嘛，電視是我們，唱片就是飛碟滾石，那是最熱鬧的時代」。談到對方的病情，他說主要就是年紀大了，「其實我們到了65歲以後很多事情都記不得了」。

羅美玲（左起）、岑永康、湯志偉、高蕾雅。（池宗玲攝）

湯志偉前幾月才嫁女，特別對角色感同身受。（池宗玲攝）

《一村喜事》由湯志偉／岑永康共同飾嫁女兒的王村長，羅美玲／高蕾雅飾演王村長夫人。將在劇中嫁女兒的湯志偉與岑永康，戲外都有寶貝女兒，感觸特別深，尤其湯志偉今年7月親手才將大女兒交到女婿手上，心中更是百感交集，「我會把自己心情放在角色當中，我相信會讓我有更深刻的感覺，很真實，因為戲裡的王村長跟我一樣，都很愛女兒」。

岑永康不敢想像將來嫁女兒會哭得多慘。（池宗玲攝）

岑永康雖然還沒有嫁女兒的經驗，卻已經開始想像當時的情景。他說以前參加別人婚禮，都無法理解新娘爸爸的哭點，但沒想到自己光是參加女兒的畢業典禮就哭到淚如雨下，「等她出嫁那天，我應該也會變成別人的笑話！」

王偉忠的大女兒2019年與美國第4大豪門家族「嘉吉麥米倫」的第5代家族成員登記結婚，隔年舉辦婚宴。王偉忠透露當時他沒在婚禮上落淚，則是在女兒試穿婚紗時，一時情緒湧上流下眼淚，他害羞的說：「我一看就哭了，男人這麼大年紀哭起來真的很像小孩。」

《一村喜事》從12月8日首演至25日，目前推出早鳥八五折優惠到11月7日，每週五六日在新北市「空軍三重一村」登場，取材自眷村嫁女兒故事的辦桌沉浸式喜劇，讓觀眾邊看劇、邊吃眷村味辦桌，穿越時空成為「村民」。

王偉忠表示，他一直想把舞台劇的舞台放在真實眷村裡，這次《一村喜事》有辦桌、有演戲，讓所有觀眾都能體會吃眷村菜、唱當年的流行歌曲、生活在眷村的樂趣。王偉忠笑說，「以前我們最喜歡的就是喝喜酒時能喝到蘋果西打，現在的孩子，想要的卻是蘋果手機！都是蘋果，但時代真不一樣了！」