華為Mate 60系列目前在大陸熱銷「一機難求」，南韓媒體TheLec引述業內人士消息稱，華為明年智慧手機出貨目標上看1億支，相較先前的預期成長逾40%。
業內人士透露，華為Mate 60系列手機需求強勁，今年全年智慧手機出貨量預計達到4000萬至5000萬支，與華為去年3000萬支的出貨量相比高出30-70%。
此前多家市場研究公司預測，華為明年智慧手機出貨量可望高達約7000萬支，業內人士看好出貨量來到1億支，相較先前預期成長逾40%。
業內人士提到，華為擔憂該公司激進的商業計畫被曝光，可能會進一步激怒美國政府和其他方面，因此，華為在制定積極商業計畫的同時，亦在試圖平息公司內部的興奮情緒。
在香港天風國際證券任職的郭明錤先前在社群媒體平台X(原推特)發文表示，華為Mate 60 Pro今年下半年的出貨已提升20%至600萬支，預估12個月後的累積出貨量上看1200萬支，他看好華為挾Mate 60 Pro之勢，有望成為明年手機成長最強者，至少達到6000萬支。
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