食藥署今天公布藥品回收資訊，「永豐」生理食鹽水注射液被發現有黑色懸浮物，因此啟動回收共4.7萬袋。食藥署表示，該藥品年供應量約110萬袋，市占率達78％，但本次僅回收一個批號，不至於造成缺藥。

食藥署說明，永豐生理食鹽水注射液適應症為大手術或創傷時急性出血、心臟衰弱、虛脫、解毒、腹膜炎、炎傷、傳染病、大腸炎、尿毒症、中毒及其他病症所引起失水狀況。

食藥署副署長陳惠芳指出，因接獲醫療院所通報該藥品有黑色懸浮物，因此啟動回收；經廠商調查，黑色懸浮物應來自軟袋的原物料管口，可能是軟袋不良品。

本次回收藥品批號為250D59E，效期至113年10月9日，共計4萬7256袋。陳惠芳指出，永豐生理食鹽水注射液年供應量達110萬袋，市占率約78％，本次共回收1批號，尚有其他批號在市面上，應不影響藥物供應。

食藥署已要求廠商，於11月25日前完成回收作業，並繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施，亦請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止供應；倘對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論。