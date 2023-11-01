國民黨新北市議員葉元之今續追打副總統、民進黨總統參選人賴清德萬里老家涉及違建爭議，指賴清德沒繳10年8萬元的房屋稅，連地價稅也沒繳，國民黨新北市議員林國春今在議會總質詢檢舉賴清德逃漏稅，財政局表示，針對議員檢舉案，會依照相關稅法規定去處理，

林國春表示，賴清德稱有繳稅，但財政局查不到繳稅紀錄，是否代表賴說謊，應速審速決，市井小民逃漏稅2元就被發公文追討，郵資都比漏稅金額高，質疑市府對老百姓嚴格、對政府官員寬鬆，因此遞上看板檢舉賴清德逃漏稅，要求市府今天就可以發公文追討，「希望當官都要清白，才能獲得老百姓信任」。

財政局長陳榮貴說，房屋稅全國一致，要依照房屋稅條例向主管的稅捐稽機關申報才會有稅籍，但我們未查到稅籍所以查不到繳稅紀錄，針對議員檢舉案件收到，會依照相關稅法規定去處理，地價稅部分10月18日已行文並寄出稅單，11月30日為最後繳交期限，如不繳會依稅法規定裁罰，強調對所有人處理原則都一樣，呼籲房屋所有權人，依照房屋稅條例，盡快申報稅籍資料。

林國春要求市府拿出GUTS，不管是違章或逃漏稅標準處理標準都應一致，甚至對政務官應更嚴格，代理市長劉和然說，這周內會再正式行文，希望他們可以把繳稅相關證據提給市府。

林國春怒批，賴清德以為民代都是塑膠，以為民代未監督市府與中央，民眾有知道真相的權利，民代有監督政府的責任與義務。