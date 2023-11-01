2024總統大選登記程序將在11/20開始，然而藍白合在今（1）日卻陷入僵局，民眾黨主席柯文哲披露昨日侯、朱、柯深夜密談內容，針對2024在野整合總統候選人，國民黨總統參選人侯友宜依然堅持民主初選，而自己不放棄全民調，要朱立倫想好方法，兩邊再考慮見面。對此，前立委郭正亮認為，藍白合會在最後幾個小時決定；並稱像沈富雄認為必是侯柯配、偏向極端的說法是不太可能的。

針對藍白是否已經破局，郭正亮在節目《綠也掀桌》表示，自己不認為，根據過去教談判的經驗，百分之八十的讓步都是在最後幾個小時決定。主持人李珮瑄進一步詢問，「前半段把話講得很難聽也沒關係？」郭則回應，「沒有關係，本來就要有人扮黑臉，把醜話講前面，這在談判上是有意義的，表達自己的底線，防止對方要求過度，貪得無厭。」

郭正亮認為，最終的結果，「不會是很極端那種情況，比如說沈富雄那種講法，絕無可能成真。」郭表示，假設藍白有成的話，其實可以發現雙方是有智慧的，會找到一個點，一個平衡點，「而這往往在最後那幾個小時才會出現」。

至於會不會對藍白合悲觀，郭正亮回應，輿論的壓力就是要下架民進黨，朱、侯、郭三個人都知道，「你要去想那個氛圍，如果沒有成，那剩下兩個月就會有相當一批人失望，兩邊都殺，會傷到立委選情」。