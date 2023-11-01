女生剛洗澡完「真的需要通風一陣子」？有男子在網上抱怨，他提到因為女友家是大家庭，但女友卻習慣洗完澡不穿內褲，僅套上及膝的連身裙，他擔心女友家中男生較多會有曝光的危機，他和女友溝通卻惹怒對方，認為根本就是想太多，對於女友的行為讓他相當困擾。

一名男網友在「Dcard」發文，他表示女友在家洗完澡後都不穿內褲，僅在睡覺前才會穿上，此時身上只套上一件到膝蓋的連身裙，對此，他還認為，因為女友家還住著阿公、爸爸、叔叔以及弟弟們是個大家庭，且他擔心習慣洗完澡不穿內褲的女友，和家人聊天或和狗玩時，會有曝光的狀況發生。

然而，他曾向女友詢問原因，得到的回應竟是「剛洗完澡通風」，而且他想到不僅女友家較多男生，且不時會有異性親戚來訪或過夜睡覺，而且女友平時房間門也不鎖上，認為女友應該要避諱一點比較好，他也提到，曾和女友溝通過這件事情，卻惹得女友非常生氣，認為是他想太多了，因此，「洗完澡後不穿內褲」這件事情也就不了了之。

文章一出，網友紛紛留言表示「買男用四角內褲給她通風」、「全部都是他的血親，你在吃什麼醋啊」、「剛洗澡完下面真的需要通風一陣子，不然很容易悶到生病」、「說實在話，她又沒有露出來，你管太寬了吧！長裙正常活動，根本看不到下面沒穿好嗎」、「婦科醫生也會建議洗完澡不要穿內褲穿長裙通風，比較不會感染」。