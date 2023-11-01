沙烏地阿拉伯今天嚴厲譴責以色列轟炸加薩最大難民營，致命攻擊造成數十人喪生，包括以色列所說的1名哈瑪斯指揮官。美國斡旋以色列和沙烏地關係正常化的努力恐功敗垂成。

法新社報導，以色列表示，以軍昨天鎖定人口稠密的加薩（Gaza）賈巴利亞營（Jabalia camp）下方一個隸屬巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）的隧道複合設施，並殲滅當地軍營指揮官畢雅里（Ibrahim Biari）。以方認為畢雅里涉及哈瑪斯10月7日的以色列突襲行動。

法新社在遭轟炸現場看到至少搬出47具遺體。

沙烏地阿拉伯表示，「以最強烈措辭」譴責這起空襲行動，並斥責「以色列占領部隊」以「慘無人道的方式鎖定」這個難民營。

沙國外交部表示，這場攻擊「造成為數眾多的無辜平民死傷」。

沙國今天這份聲明，再次顯示出以色列和哈瑪斯的衝突可能導致美國撮合以色列和沙烏地關係正常化的努力前功盡棄。

哈瑪斯10月7日突襲以色列之前，美國原本即將斡旋成功，讓伊斯蘭教幾個最重要聖地所在的沙烏地首度承認以色列。

沙以關係正常化的支持者認為，這起協議可以扭轉中東局勢，一改以色列過去數十年來與鄰國外交、商業和安全關係處處受限的窘境。

然而，熟悉斡旋進度的消息人士上個月告訴法新社，利雅德當局已決定把「兩國關係可能正常化的討論工作暫時喊停」。

沙烏地先前已警告以色列，切勿對哈瑪斯控制的加薩走廊發動進一步地面攻勢。

哈瑪斯10月7日突襲以色列，殺害約1400人，當中不乏平民。以色列隨後向加薩發動報復式襲擊行動，迄今造成8500多人喪生，激怒阿拉伯世界，包括沙烏地阿拉伯。（譯者：蔡佳敏/核稿：何宏儒）1121101