天道盟美鷹會二把手王建翔，購買上市公司經營土方生意，擔任公會理事長，卻涉及承攬土方生意運往南部濫倒，被控違反偽造文書、廢棄物清理法等罪，士林地檢署11月1日依法起訴，但王始終否認犯罪，並稱「都是底下司機亂搞」。檢警發現王男利用北部沒有土資場，企圖壟斷土方市場，依廢清法偵辦，可判處1年以上、5年以下的刑度，讓他有所警惕，遏止黑幫氣焰。

綽號「毛毛蟲」的王建翔，是天道盟美鷹會精神領袖王鑫的左右手，從美國返台後，見土方利益龐大，每場工地都需要挖出10萬到30萬立方米不等的土量，不但可以向建商索取清運費，將土石交由砂石車司機濫倒，轉手就能套利，但王男辯稱是手下辦事不力，他並不知情。

王男是台北土方公會理事長，為了從事土方生意，先買財務狀況不佳的台灣奧斯特公司，藉由上市公司的牌照，更名為永利聯合公司，變更營業項目為土方經營，案發後更名為「印鉐」再買下台企資產開發公司，自己擔任董事長，並將土方的盈利，灌入印鉐公司的營收，藉機炒作股價。

起訴書指，王為了要能確保生意上門，更找上寶山、淳家、全民土資場配合，取得廢土清運證明「三聯單」，甚至提出要求，希望能「獨家代理」3間土資場的收容證明書，藉以壟斷市場並向建商哄抬價格，檢警鎖定王的犯行，但他否認，並稱是員工、司機所為與他無關。檢警掌握，他曾告訴侯姓小弟「南部下大雨，土進不去」、「將司機的費用控制在750元（每立方米）以下」，認定王建翔握有實權。

檢警偵辦過程發現王建翔與熟悉土方的陳男配合，承攬多間建商土方業務，並在南港明珠建案中，營造商已支付900多萬現金，檢察官立即查扣，並發現營造商還有1億多元尾款未支付，立即向法院聲請查扣，王建翔在世界明珠建案的土方業務，等於做「白工」，足足賠了1億多元。