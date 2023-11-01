苗栗銅鑼杭菊生活節，11月18日、19日將在苗栗縣銅鑼鄉文峰國小旁登場，主辦單位1日在銅鑼火車站舉辦宣傳會，邀請大家來銅鑼欣賞杭菊花海，同時品嚐杭菊花茶、吃美食，來趟小旅行。

銅鑼杭菊生活節油行政院客家委員會、農業部農村發展及水土保持署台中分署、苗栗縣政府、銅鑼鄉公所、參山國家風景區管理處輔導、苗栗縣富農農產運銷合作社等單位聯合主辦。

苗栗縣富農農產運銷合作社理事主席陳弘智表示，苗栗銅鑼杭菊生活節自2021年舉辦，今年是第3屆，年年佳評如潮，感謝各單位的支持和協助才讓活動得以持續舉辦。起初是希望可以串聯銅鑼種植杭菊的優質小農，將杭菊的益處和欣賞價值推廣出去，後來促成銅鑼杭菊生活節。

今年延續「菊內人」品牌印象，在銅鑼車站前舉辦宣傳記者會，邀請苗栗音樂家賴仁政演出《客家八音迎客來》，為活動揭開序幕，銅鑼鄉長謝昌年、縣議員羅貴星、縣府文化觀光局長林彥甫等人到場共襄盛舉。

謝昌年等人說，期望透過活動吸引更多人知道杭菊，促進周邊商圈與杭菊產業買氣與人氣，一起推廣杭菊、推廣客家文化。今年也同樣選拔出在地優質店家，精選美食、伴手禮及住宿等方面，向民眾推薦銅鑼優質店家。

陳弘智說，銅鑼杭菊生活節規模愈辦愈大，今年活動預計於11月18日於苗栗縣銅鑼鄉文峰國小旁舉辦，同樣有精彩的藝文展演，再次隆重邀請到賴仁政老師和苗栗縣銅鑼鄉新隆國小打頭陣，以及每年都很有人氣的台三線樂團和ALEX樂團，優質小農市集也是絕對不能錯過的。

他表示，今年更別出心裁推出花田野餐活動，希望大家可以一邊欣賞杭菊花海的盛況，一邊聽音樂、吃美食，度過愉快周末時光。從接駁站點到活動會場，沿途一樣有好喝的杭菊花茶，展現客家人「好客」的精神，款待大家來到銅鑼。