桃園市復興區長補選由無黨籍蘇佐璽當選，1日舉辦就職典禮宣誓就職。（呂筱蟬攝）

桃園市復興區長1日舉辦就職典禮，在副市長蘇俊賓監交下，無黨籍蘇佐璽宣誓上任。他說，即刻起要挽起袖子，未來要把不管中央還是地方政府資源，一定要爭取送到復興區公所，這是區公所責無旁貸的責任，要做復興區最好的僕人。

復興區長游正英今年8月病逝，因此辦理第3屆復興區長補選，蘇佐璽打敗國民黨籍陳瑛及無黨籍曾志湘成為新任區長。就職典禮由副市長蘇俊賓擔任主持人及監誓人，並頒發當選證書給蘇佐璽，蘇俊賓也代表市長張善政致贈「德孚眾望」匾額。

蘇俊賓說，復興區人口1萬3000人，但土地面積占全桃園2／7，將近29％，亦即復興區長需透過有限資源，治理相當大的區域，這是非常辛苦的工作。新任區長蘇佐璽一直是桃園教育界的菁英，在擔任校長期間帶給學校很大的轉變，也曾擔任原住民族委員會副主委，期許蘇區長秉持過去傳統，用最好的服務及資源，透過復興區公所、市府，以及原民會、交通部觀光署等中央相關單位合作，爭取更多中央資源的支持，一起努力將復興區治理得更好。

原民會主委夷將‧拔路兒表示，雖然蘇區長僅在原民會擔任副主委幾個月，但短時間內馬上上手，是非常優質的副主委之一；他先前擔任校長期間，工作也非常認真，經常一大早就在校門口等學生到校，相信今日正式就職後，復興區民將擁有認真服務的區長，並且行政不分黨派，原民會也將全力支持復興區相關業務推動。

蘇佐璽表示，感謝各界人士給予的鼓勵，未來他將善用中央及市府相關資源，這是復興區公所責無旁貸的責任，而他也將落實參選區長時所提出的所有政見，即日起捲起袖子，做復興區最好的僕人。