花蓮縣吉安鄉立幼兒園參加全國中小學客家藝文競賽東區初賽，勇奪「特優等」佳績，12月將代表花蓮遠征全國總賽。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣吉安鄉立幼兒園上月底參加全國中小學客家藝文競賽東區初賽，勇奪「特優等」佳績，12月將代表花蓮遠征全國總賽，為替家鄉爭取榮耀。

吉安鄉立幼兒園17位小朋友上月27、28日到台東縣福原國小，參加112學年度全國中小學客家藝文競賽東區初賽，每人大方地站在台上吟唱客語歌謠，以流利的客語進行對話，童真討喜且自信模樣獲評審青睞，拿下「特優等」成績，12月2日將代表花蓮到新北市與參加全國總決賽。

園長賴花美說，師生為了這場比賽做足準備，不僅事前編寫劇本，短短2個月時間不斷以錄音及現場指導方式，糾正腔調和發音，參賽的孩子中有許多非客籍幼童，但在家長與老師充分配合引導下，不斷練習，最終在舞台盡情展現平日所學，獲評審一致好評。

賴花美說，幼兒園藉每年的客語生活計畫案，長期讓母語往下深耕，獲家長認同，且學校老師們也積極參加客語初級認證，讓多元語言得以在幼兒園裡每周例行實施。

鄉長游淑貞表示，吉安鄉幼兒園配合推展活潑生動的客語生活教材，師生、同儕利用晨間客語互動寒暄，今年7月間獲得客委會頒發推動110學年客語生活學校計畫「績優獎」，鼓舞師生推廣語言學習士氣認同感。

她說，此次參賽透過「伯公惜福快樂村」演出，讓幼兒了解客家人對伯公的敬仰及習俗，是額外的收穫；吉安鄉多元族群融合，重視族群文化教育傳承，希望從學校教育培養學生多語言能力，尊重不同族群文化並向下扎根。