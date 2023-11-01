信義房屋近日推出全新品牌廣告，影片以「大部分人剛成家時，不都是幸福的?」作為破題，畫面導引至主角夫妻在日常瑣事的互動與反應，演繹婚姻生活歷經時間磨合，幸福開始變得模糊，唯有勇敢面對，才能用力相信彼此、維繫感情；帶領觀眾思考「信任」與「理解」，帶出品牌以用心理解客戶心中的需求、提供超乎期待服務，造就大眾對信義房屋的信任。由於畫面生活化且真實引發共鳴，上線僅5天就衝破百萬觀看數。

影片上線同時，信義房屋亦推出「幸福交心試」心理測驗，透過簡單小測驗分析性格以及適合的居家空間，參與活動即可抽蘭城晶英酒店住宿券，分享心理測驗結果更有機會將星宇航空東京雙人來回機票帶回家。

信義房屋深知，賣的不只是房子，而是家、信任，更是人與人之間的情感，秉持創辦人「心中有他人」的信念，立業至今40多年來以「以人為本」的服務價值信念，真誠相待客戶需求。新一波廣告請來曾獲台北電影節最佳導演獎、作品入選坎城影展，同時也是今年金馬獎最佳導演獎入圍的知名導演蕭雅全操刀，演繹信任、理解與幸福之間的關聯。

信義房屋推出全新廣告，刻畫婚姻日常的夫妻互動與雙方信任議題引起討論，觀看次數衝破百萬。(圖/信義房屋 提供)

廣告以生活常見的夫妻互動帶領觀眾從「隨著時間的過去，幸福還在嗎？」思考，透過寡言的先生與負責打理家中細節的妻子之間的互動，點出連結婚姻的維繫之道，來自於彼此願意付出多一分理解才能讓信任更堅定。影片中經紀人員以第三人的視角，讀出不擅言詞的先生的無助，除了陪伴客戶、了解客戶想法外，也透過細節觀察進一步理解客戶可能的換屋需求、提供專業建議，進而協助客戶找尋到合適的房屋，帶出「信任，來自多一分的理解」的品牌信念。由於題材生活化、影片細膩寫實，廣告上線僅5日就有超過130萬人次前往觀看完整版。

除廣告影片外，信義房屋同步推出「幸福交心試」心理測驗，透過六個問題分析潛在性格，邀請消費者一同探索自己與最在乎的人之間，心的距離有多遠，即日起至11月30日止，完成測驗即可參與抽獎、有機會獲得蘭城晶英酒店住宿券；分享測驗結果至個人臉書，再加碼抽星宇航空日本東京雙人來回機票。

信義房屋創立迄今超過40年，透過用心理解消費者需求，提供服務、深入人心，成為消費者信賴的房仲品牌。經營穩健、透明，連續9年獲得公司治理評鑑前5%，為房仲業唯一，亦是房仲業唯一榮獲國家品質獎的企業。本業之外，啟動「社區一家」幫助超過3000個社區圓夢、並進一步推動「地方創生」，獲得總統文化獎肯定。秉持「先義後利」的精神與理念持續推動正向善循環，與大眾共創永續好生活。