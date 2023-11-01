台東區域立委選舉民進黨鬧分裂，前立委賴坤成初選勝出、現任立委劉櫂豪朝參選方向前進。不過網路媒體形容賴坤成選情OHCA，稱「立委賴坤成分票情況嚴重，民調顯示落後10個百分點以上」等內容。競選總部1日特別澄清，經向中央黨部確認，並無民調及相關會議，呼籲有心人勿惡意操作。

民進黨多名大將包括林佳龍、賴清德近日先後到台東替賴坤成助選站台，兩次劉櫂豪都未出現。林佳龍日前表示，劉櫂豪很適合當政務官，他會推薦劉櫂豪擔任部會政務官，劉櫂豪日前書面聲明，「部長」是何等重要的國家公器與職務，當然不能被拿來當作選舉的籌碼，並強調「會努力爭取1月13日選民的支持」。另外，劉櫂豪昨天在賴坤成3個造勢場合都未現身，媒體向賴清德喊話詢問如何處置這個情況？但賴清德並未回應。

民進黨台東縣聯合競選總部今天聲明，有關10月31日某網路媒體載「黨內日前舉行閉門組織會議….台北市港湖區與台東縣泛綠整合未果，立委高嘉瑜與賴坤成分票情況嚴重，民調顯示落後10個百分點以上」等內容，經向中央黨部確認，並無此份民調及會議，純屬該報臆測，特發此聲明以正視聽。

民進黨台東縣聯合競選總部特別聲明，請有心人士不要惡意操作民調，試圖影響支持者的投票意向，目前距離正式登記還有近1個月時間，總部會在候選人登記完成，再進行相關民調工作。對於區域立委初選結果由賴坤成獲勝，本黨也將唯一支持賴坤成，不會有坊間所謂「視民調會再換將」的作法。