民眾黨總統參選人柯文哲昨（10月31日）晚間與國民黨總統參選人侯友宜、黨主席朱立倫密會，但今柯陣營稱，由於未達成共識，國民黨若沒提出新方案，雙方可能就不必再見面。對此，民眾黨副秘書長許甫質疑是藍營放話給媒體，導致「密會」地點曝光，這不代表有誠意。他並指出，除非國民黨提了具體、可行的方式，否則不會再與之接觸。

民眾黨發言人楊寶楨今表示，柯文哲與侯友宜、朱立倫昨晚間的會面並未達成共識，她稱國民黨若沒提出新方案，雙方可能就不必再見面。另外，柯文哲在另1場記者會強調，如果國民黨、民進黨總統初選也是全民調，藍綠各層次選舉不管縣市首長、民代、立委都是用初選，今天有什麼理由突然要換一個方式？朱立倫應把方法想好再來講。

許甫今在網路節目《觀點芹爆戰》透露，他起初並不知道柯文哲要與藍營會面，是接到了媒體的電話後才知道的，後消息被曝光、地點被換到景美，他事前也不知情，但卻仍被媒體拍到。許甫直言，他相信消息不是己方放出，也質疑，藍營若是有誠心要會面，會面不公開、地點，都已經給他們決定了，那為什麼還要一直放話給媒體？「還是不是你們放的，是你們國民黨內不想要有合作空間？我百思不得其解」。

另有藍營人士放話，民眾黨怎麼說，「你們就怎麼聽」，許甫除直呼，現在連放消息，也要把責任推到民眾黨上？也坦言，這會給人密室協商的感覺。許甫再次強調，現在民眾黨講得很清楚，就是會往自己選總統的路線走，除非國民黨提了具體、可行的方式，「不然我們不會再接觸了」。