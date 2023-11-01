王偉忠今（1日）出席他所監製的新定目劇《一村喜事》復古辦桌沉浸式戲劇記者會，分享眷村生活。王偉忠為台灣資深經紀人，大小S、郭子乾、陳漢典等人都曾是「偉忠幫」成員之一。提到上月以《綜藝大熱門》奪下金鐘58綜藝節目主持人獎的陳漢典，王偉忠表示2人感情好到像父子，每次見面都會打鬧，「我滿開心他得獎」。

陳漢典拿下金鐘獎的那一刻，在台上激動落淚感謝王偉忠等人，王偉忠表示有看到該片段，也很驕傲陳漢典從參加大悶鍋選秀的大學生，直至今日終於得到金鐘獎肯定，

他知道陳漢典一直以來都把唱跳歌手視為目標，也知道陳漢典發行新單曲，已經安排好廣播節目的訪問，他開玩笑說：「我要等到日子快到了再聽，不然我怕我會拒絕採訪」。

此外，高慧君以《我願意》入圍戲劇節目女主角獎，最後與獎座擦身而過，妹妹高蕾雅坦言她心情滿失落，「這次大家都對她呼聲很高，她也有信心拿獎，主要她也很怕之後會因為眼睛沒辦法再演戲」。