桃園市人口攀升，市民活動中心涵蓋率約71.71％，桃園市長張善政1日主持市政會議，由民政局進行「啟動智慧市民活動中心，導入3大E化服務」專題報告，他表示，過去市民活動中心常因管理租借問題，時常無法充分滿足居民的使用需求，為此民政局研擬推動E化租借、E化門禁以及E化管理等「3大E化服務」，目標要在3年內普及全市。

民政局副局長藍品畯說，桃園全市共516里、370處市民活動中心，涵蓋率約71.71％，多里共用的情況常見，也經常因管理租借問題有所紛爭，因此研擬推動E化租借、E化門禁、E化管理等3大管理精進作為，將以朝向智慧市民活動中心的目標邁進，現在已擇定桃園12區各1場地試辦，復興區先除外，預計3年內達成全市推動的目標。

藍品畯指出，市民活動中心申辦方式目前是到各區公所臨櫃申請，隨著科技發展及多元應用，市民活動中心導入E化租借、E化門禁、E化管理等3大服務，民眾除可至線上租借系統「桃園場地租借」完成租借外，另也可透過智能管理，讓使用資訊公開化及透明化，提供更便利的管道申請使用。此外也能透過智慧遠端門禁及數據管理，統計分析使用情形，更便利場地使用管理。

張善政提醒，考量市民活動中心的服務人口多以長者居多，恐較不熟悉E化管理工具，建議民政局在推動此項政策時，要給予地方里長、長輩們更多協助及溝通，避免因導入E化服務而帶來更多不便。