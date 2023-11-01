桃園女監典獄長林憲銘。（陳志賢攝）

2013年發生震驚社會的八里雙屍命案，「媽媽嘴」咖啡店店長謝依涵謀財害命，殘忍殺害富商陳進福、張翠萍夫婦，謝依涵被判無期徒刑定讞，成功逃死。目前謝在桃園女監服刑，外界很好奇她在獄中的現況，桃園女監典獄長林憲銘1日說，謝依涵在獄中情緒穩定，母親經常來面會她，謝女在獄中有參加啦啦隊的藝文活動，一點都看不出是殺害2人的殺人犯。

林憲銘說，目前謝依涵在獄中情緒穩定，母親經常來面會她，謝女入監時的第一年，女監曾對她列管1年。謝女在獄中有下工場工作，是在第一工場折紙袋，謝在獄中有參加啦啦隊的藝文活動，她又唱又跳，與平常人無異，看不出是殺害2人的殺人犯。

林憲銘說，他看過謝依涵的判決書，謝說因當時要與男友結婚，需錢孔急，才起意殺人，對她犯案過程相當震驚。案件審理期間，法院囑託專家對謝進行心理鑑定，認為謝再犯可能性低，接受矯正、再社會化可能性高，並無剝奪其生命與社會永久隔離必要，最終判決2個無期徒刑定讞。

據了解，謝依涵母親為了就近探親女兒，多年前就從高雄搬到台北工作，並鼓勵女兒透過宗教信仰改變心性。桃園女監人員經常在受刑人懇親會上看到謝母，都覺得謝母個性很開朗、很可愛。

據當年偵辦當時偵辦本案的刑事局偵一大隊大隊長、現任新北市警察局長廖訓誠回憶，多年前曾巧遇謝母，謝母向廖解釋，因為想距離女兒近一點，能時常去探視，而且留在高雄周遭的鄰居親友不免還是會投以異樣眼光，所以她乾脆搬來台北，一方面就近去看女兒，另一方面也方便幫女兒處理官司的事情。

八里雙屍案發生於2013年，謝依涵殺害陳進福、張翠萍夫婦後，2013年4月由士林地檢署依強盜殺人罪、詐欺取財罪、竊盜罪、傷害罪、偽造文書罪等起訴；2013年10月士林地方法院一審依強盜殺人，判決謝女死刑，褫奪公權終身。

2013年11月謝依涵上訴台灣高等法院，2014年9月高等法院二審判處死刑；2015年最高法院二度發回更審；2017年1月高等法院判決謝依涵無期徒刑，4月最高法院駁回檢方上訴，判決謝2個無期徒刑定讞。