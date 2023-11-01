中和警分局偵查隊將保管的大量遺失物整理得有條不紊。（新北市警察局提供）

為提升民眾對警察機關處理拾得遺失物信任，新北市警察局政風室結合刑事警察大隊至各分局，深入了解基層實務執行情形，稽核成效獲警政署評比為六都第1名。政風室為追蹤稽核缺失改善狀況，特排定複檢作業，並於近日完成，藉此提升員警法紀觀念，杜絕潛在廉政風險。

新北警方每年受理種類繁多、數量龐大的遺失物，以去年為例即高達6萬7867件，其處理成本與保管責任，對警察機關負擔非輕，且若保管不慎則頗易滋生貪瀆不法疑慮。

政風室表示，此次透過稽核自檢方式以求精進，特別針對依法公告期滿無人領取的財物，修訂規章統一作法；如屬貴重金屬等高價物品則進行變賣，如屬有價電子票證則嘗試辦理退費，並將上述所得價金繳入市庫；若屬無法變賣或退費者，則依新訂「新北市政府警察局拾得遺失物銷燬注意事項」，透過會同督察人員監辦及錄影存證等方式，踐行公正銷毀程序。

據統計，今年7月20日至8月31日止，共退還465張電子票證，金額達7萬9649元，變賣金飾5批，金額達19萬7005元。

新北市警察局長廖訓誠表示，採務實創新方式處理遺失物，避免浪費並增加公益，更根本的是，透過自主稽核查找不足，滾動檢討以精益求精，從而減免員警因處理不慎而誤觸法網或降低其他人謀不臧的情形，達到保障同仁並增進民眾對警察的信任，才是這次稽核最大的意義和目的。