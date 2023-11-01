彰化縣政府主計處處長蕭秀瑛今天在彰化縣議會定期會報告明年度總預算案指出，明年歲入編列616億多元、歲出644億元，創彰縣府總預算案新高，其中歲出較今年大增逾55億元，主因為執行中央補助辦理前瞻基礎建設、衛生局蓋長照衛福大樓及推動長照2.0計畫。

蕭秀瑛指出，明年度總預算案中，歲入編列616億多元、歲出644億元，歲入與歲出差短連同償還債務共有逾129億元，將全數舉債彌平。

彰化縣明年歲入預算616億元，分析來源，其中6成都來自中央對彰化縣一般性及計畫型補助收入，其餘約3成5則來自稅課收入。

彰化縣明年歲出比今年大增55億多元，增幅9.43％，主要與中央給得多有關。明年中央給彰化縣的統籌分配稅增加16億多元，明年彰化縣獲得中央給的統籌分配稅款總額度共有126.63億元，是6都以外全國最高，另有中央補助收入增加32億元，不過，部分項目金額減少，各項增減後明年歲入增列46億多元。

財政預算編列歲入和歲出須平衡，彰化縣明年歲入增加，歲出也水漲船高，分析歲出增加原因，其中工務處執行中央補助辦理前瞻基礎建設，以及衛生局蓋長照衛福大樓、推動長照2.0計畫，上述就增加49億多元；此外，因應明年度公教人員調薪4％，人事成本也墊增約8億元。