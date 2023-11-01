光陽單月銷售2萬7949台，市占34.3%，銷售居次，與三陽差距再度縮小，差距為3735台；山葉銷售1萬660台，市占13.1%；gogoro銷售5919台，市占7.3%。

今年累積前10月銷售數據，三陽以26萬8168台，年增31.78%或6萬4676台，市占39%，居冠軍位；光陽19萬9080台，市占28.9%；山葉11萬3808台，市占16.5%；gogoro4萬5932台，市占6.7%。台灣今年累積總市場銷售68萬8259台，年增13.44%。

三陽說明，10月開學購車季也進入尾聲，熱銷車款如JET車系、CLBCU蜂鳥、DRGBT與MMBCU皆維持熱銷，其中「國民神車」-迪爵車系更是連續兩個月領牌超過1.2萬台。

近期在150級距也屢創佳績，DRGBT、MMBCU兩車款銷售突破10萬大關，DRGBT以絕對的性能為主打，在操控性及動力性能上都是同級距的佼佼者，搭配上肌肉感十足的外型熱銷市場。而MMBCU則是基於DRGBT優秀的平台血統，但是在實用性、舒適性上做出大幅調整，有同級中最大的置物空間及雙載的舒適性，以及獨特的跑旅車款外型，造就同級距銷售冠軍的寶座。

三陽提到，因應環保署汰舊換新補助2000元將於今年底截止收件，為鼓勵民眾汰換老舊機車，三陽11月1日開始擴大優惠，全車系汰舊換新加碼3000元，除了黃牌重車，所有白牌車款皆享補助優惠。