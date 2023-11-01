太平北田大橋1日中午驚傳國中生戲水溺斃意外。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

吳姓國中生家長到醫院時悲憤不已。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市太平今（1日）驚傳國中生戲水溺斃悲劇，14歲吳姓國三生為幫同校趙姓同學慶生，上午和趙生的哥哥及趙的友人陳姓夫妻到北田大橋頭汴坑溪戲水，不慎失足落水溺斃；吳生家長趕赴醫院獲知孩子沒到校卻未接到校方通知，悲憤不已；校方則表示，曾連繫家長，唯家長未接電話。

吳與趙同就讀太平區1所國中，倆人並非同班同學，據悉趙姓學生為慶生邀約吳男和17歲哥哥及待業中的陳姓夫婦一起到北田大橋頭汴坑溪烤肉，吳男不慎失足跌落2米深的水潭，其他人見狀趕緊通報消防，吳生被救起後，送醫急救仍宣告不治。

吳生父親聞訊趕赴醫院，看到同行趙姓同學，一度氣憤追問趙生，得知兒子透過同學請假未到校，不滿地說，不知道孩子沒到學校。

對此，校方指出，吳生與趙生都是國中三年級學生，2人就讀不同班級，早上7點吳生以身體不適為由透過同學向導師請假，導師隨後聯繫家長，但家長未接電話，導師隨後留言告知家長孩子請假。另外趙生導師發現趙生未到校，聯繫趙生後，趙生也以身體不舒服請假。

這起意外發生在今天約11：30分，吳姓少年和友人等4人相約到被列危險水域的頭汴坑溪戲水烤肉，吳姓少年到場後覺得天氣炎熱，便自行下水消暑，疑在過程中失足滑落約2米深的水潭，眾人發現後打119報警，經警消到場將吳生救起已無生命徵象，送國軍台中總醫院搶救，仍宣告不治。

校方指出，於第一時間已向教育局進行校安事件通報並召開校園「緊急應變小組」會議，後續由輔導處啟動班級輔導機制並安撫學生情緒，也將協助家長處理後續治喪事宜及班級學生的輔導關懷。