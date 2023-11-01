評審評鑑大賽各式大閘蟹。（李京昇攝）

苗栗縣優質大閘蟹評鑑競賽暨觀光產業推廣活動， 1日在苑裡鎮漁香園餐廳舉行，經專業評審根據大閘蟹的膏黃飽滿度、外觀及口感3大指標進行評比，評鑑結果蟹農鄧良洲贏得特等獎殊榮。

苗栗縣長鍾東錦等人到場頒獎表揚並向獲獎養殖戶致賀，肯定養殖戶全心投入已讓優質大閘蟹有口皆碑，他也指示農業處爭取補助、輔導擴大養殖面積，未來成立蝦蟹養殖專區，優化品質更勝大陸。

苗栗縣今年有30戶優質大閘蟹養殖戶，養殖約17.4公頃，約放養30萬4700隻蟹苗，採綠色生態及疏養方式，另使用益生菌改善水質，出售前必須通過64項農業及戴奧辛殘留檢測。

縣府為擴大蟹農交流提升養殖技術，結合優質大閘蟹產銷協會及一級棒大閘蟹推廣協會，連續第13年辦理優質大閘蟹評鑑競賽，今年有24戶參與評鑑、互相觀摩交流，由5位專業評審依3大指標評比。

評鑑結果今天揭曉，蟹農鄧良洲的大閘蟹以最高分獲得特等獎最高殊榮；兩協會總幹事陳雲湧與徐金堆也以優異成績雙雙獲得頭等獎，另4位得獎人分別是張進德、吳克豐、張錦雲及陳英傑；優等獎6人，分別是邱俊義、陳石豐、林怡樓、賴鳳嬌、曾新豐及李妙貞。

縣長鍾東錦偕同立委陳超明、縣議員徐永煌、陳品安、張顧礫、周玉滿、許櫻萍、鎮長劉育育及代表等來賓，逐一頒發獎項並向得獎人致賀，肯定養殖戶的用心，已打響苗栗優質大閘蟹的好口碑。

鍾東錦引用紅樓夢形容品蟹是一種文化也是人生一大享受，當今也是宴會中的飲食聖品，正因為品質有口皆碑，許多外縣市親友很早就紛紛詢問上市時間，行銷管道也十分暢通。

他說，苗栗優質大閘蟹養殖技術已臻成熟，他建議不必擴增養殖戶數，但可以推廣養殖面積以增加產量，因此，縣府未來將結合立委和各級民代爭取中央補助經費，同時研擬縝密計畫輔導蟹農成立一處大面積的蝦蟹養殖休閒專區，農政單位與養殖戶齊心協力，同步擴大養殖面積並增加產量，以因應大受消費者青睞的市場需求。