2023年11月1日金門縣／金門地檢署偵辦鴻海創辦人郭台銘總統連署涉賄案件，法院裁定羈押1人、餘2人交保候傳。（于家麒攝）

鴻海創辦人郭台銘總統連署將於明(2)日截止，不過金門地檢署今日卻查獲有1男2女涉嫌以每人1-200元不等的代價收購了數百份連署書，檢察官訊問後認為3人均涉犯總統副總統選舉罷免法第87條第1項第2款之對連署人交付賄賂，因嫌疑重大，經該法院裁定羈押1人、餘2人交保候傳。

金門地檢署指出，該署自昨日起，由主任檢察官施家榮、檢察官郭宇倢共同指揮金門縣警察局刑事警察大隊、法務部調查局福建省調查處、金門縣警察局金城分局及金湖分局，陸續查獲林男、林女、周女等3人，涉嫌以現金1-200元新台幣收購連署書，且數量已達數百份；經檢察官訊問後認為林男等3人均涉犯總統副總統選舉罷免法第87條第1項第2款之對連署人交付賄賂罪嫌疑重大，林男部分有羈押之原因及羈押之必要，經向福建金門地方法院聲請羈押，並經主任檢察官至羈押審理庭陳述意見，於今天凌晨經該法院裁定羈押；林女及周女部分雖有羈押之原因，但尚無羈押之必要，經檢察官分別命以10萬元、5萬元交保候傳。

金門地檢署檢察長周士榆強調，該署將全力偵辦各類賄選案件，維護乾淨之選風，以確保自由民主制度。民眾如有發現賄選情資，請踴躍向檢警調提出檢舉，檢警調將對檢舉人之身分保密。