藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐10月31日與射擊協會等玩家、業者至警政署門口陳情抗議，他說是以射擊運動愛好者的身分，替生存遊戲玩家發聲，憂心目前送出的《槍砲彈藥刀械管制條例》修正草案若通過，未來只要警方認為玩具槍零件有改造嫌疑，一律法辦，痛批：「這樣下去，我們只是活在一個表面民主，實質極權的社會。」對此，警政署1日做出回應強調，修法係為杜絕國內非法改造槍枝基材，不影響合法玩具槍業者權益。

因2022年下半年起，發生數起社會矚目槍擊案件，且警方陸續查獲新型態改造槍砲，也有犯嫌開槍數攀升及開槍後隨即攜械自首情形，嚴重影響治安及民心安定，警政署研修槍砲彈藥刀械管制條例相關條文，加強非制式槍枝零件溯源管理，以防堵黑槍氾濫。修法經多次邀集相關機關及專家學者等進行研議，並聽取中華民國玩具槍協會及玩具槍業者代表反映意見，彙整、參採納入修法參考，草案已於10月5日行政院會提報並審查通過，10月6日函請立法院審議。

修法重點為全面納管槍砲彈藥及其主要組成零件、將模擬槍納刑罰規範，其零件列行政罰、增訂子彈零件處罰規定、增訂槍砲彈藥主要組成零件材質規範及殺傷力基準、增訂公然開槍罪及槍砲零件製造業行政檢查等，以強化槍砲彈藥之溯源管理等。

警政署針對昨天中華民國射擊活動暨射擊器材權益促進會與孫安佐等玩家的陳情意見，做出4點說明及澄清。

（一）對於低動能槍枝採取邊境審查，阻遏企圖矇混進口之易改造槍枝於關口，不影響玩具槍業者出口權益：

自111年下半年起發生數起社會矚目槍擊案件，經檢視係以金屬材質之氣動式槍枝改造而成，追查其來源係部分不肖廠商，以進口遊戲用槍名義，自大陸引進易於改造之金屬材質氣動式遊戲用槍，並做為改造槍枝來源，因其外觀為氣動式遊戲用槍，且射出動能低於殺傷力標準，非屬槍砲條例管制進出口之物品，惟其結構特殊，材質為硬度較高之鋼鐵，極易改造為具殺傷力之槍枝，對社會治安造成衝擊。

為有效防堵前揭易遭改造槍枝流入，警政署經報請內政部轉行政院同意，由經濟部依貿易法於111年9月5日發布公告增列輸入規定，內政部同步發布「低動能槍枝輸入審查規定」，僅對輸入國內之低動能槍枝及其零件實施邊境審查，而玩具槍業者之出口權益未受影響。

（二）申請進口「無法改造為火藥式槍枝及無殺傷力之空氣動力式槍枝」未獲核准：

自去（111）年9月開始，警政署即發現有部分廠商以低動能槍枝名義申請進口「預先灌氣高壓空氣槍（PCP，Pre-Charged Pneumatics）」，經審查其在國外原廠設計均屬我國槍砲條例管制之空氣槍，主要係供作狩獵使用，然業者為規避管制，將部分零件抽換，暫時降低槍枝射出動能，在通關時經海關抽驗合格，順利進入國內後，只需將原本零件替換回來，就能恢復成具殺傷力之空氣槍。警政署為防堵此情況，並秉持依法行政精神，經多次審查及實物拆解鑑驗，否准上揭申請案，以保障人民安全。

（三）本次修法係針對可供做為非法改造槍枝、彈藥之基材加以嚴管，並非以低動能遊戲用槍為管制目標：

109年6月槍砲條例修法擴大模擬槍之定義，將類似真槍外型、構造、材質之可能成為非法改造槍枝基材納入管制。近年經積極查緝，查獲非法模擬槍數量已大幅減少，管制作為初見成效，惟檢視今(112)年查緝非法槍彈情形，非制式槍枝查獲比例仍達93.3％，其中槍擊案件中，非制式槍枝犯案比例更高達98％，顯示非制式槍枝仍為影響治安之重要因素，本次修法爰以可供做為非法改造槍枝、彈藥之零件，溯源加以嚴格管制。另本次修正草案並未管制未具殺傷力之低動能遊戲用槍，故未對合法玩具槍業者造成影響。

（四）修法管制子彈零件，不影響國內合法業者權益：

為全面管制非法子彈來源，內政部業於112年1月6日公布「空包彈輸入審查規定」，以邊境管制方式，審查欲輸入之空包彈，並且掌握輸入國內後之流向，避免遭不法人士挪用改造子彈。考量彈頭、彈殼、推進火藥、底火及空包彈，均為子彈零件及子彈零件之組合，經加工即可製成完整子彈，且其是造成人傷亡的主要關鍵，爰此次修正草案將增訂子彈主要組成零件之處罰規定。

而陳情團體成員所稱「類似彈頭物體、鋼珠、釘子、釣魚用鉛錘、子彈吊飾，甚至生產類似彈殼形狀的物品，一律刑法伺候。」並非本次修法欲管制之標的，未來槍砲條例修正通過後，對子彈主要組成零件種類之認定，警政署將邀集各機關代表及專家學者等共同研商，訂定明確之標準，未來將在兼顧國內治安及保障國內合法業者權益下，做出適當之管制作為。

警政署表示，此次修法不影響國內合法之玩具槍業者權益，未來亦將持續聆聽各界寶貴的意見，如修法通過後，在訂定各法規命令及公告時，將邀集各機關代表及專家學者等共同研商，達成維護治安之目標並兼顧合法產業之發展。