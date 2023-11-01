資深音樂人、導演劉家昌連日來在社群公開怒轟前妻、金馬影后甄珍及兒子章立衡（原名劉子千），指控2人爭產偽造文書、1987年假離婚等，還痛批兒子章立衡不知羞恥，甄珍則反控劉家昌「爛賭如命、顛倒黑白是非」，劉家昌1日再度於微博以千字文開砲，更爆料甄珍曾替兒子劉子千召妓，直呼「丟臉！」章立衡再度發聲，甄珍隨後也在臉書發文反擊。

對此，甄珍今日痛批，「劉家昌，沒想到你為了轉移媒體的注意力，竟然在網路上發布這些子虛烏有的話，不但污衊我，還污衊你的親生兒子，真是寡廉鮮恥！」並提到，他們將走法律程序，沒必要在網路上沒有證據地胡言亂語，「你要是真這麼有理，那你回江西，去司法部門把你在龍虎山這十幾年幹的事，一件件說清楚，把公司資產的去向解釋清楚，不要躲在台灣，躲在網路後大放厥辭！」

甄珍最後坦言，不想再說過多的話，「你的行為觸犯了法律，我沒必要跟你在網路上吵，否則受傷的只會是孩子。 客觀真相是抹黑不了的！」而章立衡今再度發聲力挺母親，表示「針對劉家昌想透過誣陷我和我的母親，搞敲詐與勒索，那是癡人做夢！我母親已表達很清楚，法律程序一定走完。」