T1台啤雲豹前球員羅振峰，坦承去年曾下注簽賭SBL賽事，引發軒然大波，由於最高檢察 署邀請羅參與2024年反賄選系列影片推廣球員之一，最高檢除緊急將影片下架外，也與台啤雲豹合作，檢察總長邢泰釗1日帶領3名女檢察官，親赴球隊進行法治宣導，包括提醒球員，現行法律，就連網路賭博也觸法。

台啤雲豹籃球隊球員羅振峰，因承認簽賭遭T1聯盟宣布永不錄用，剛好羅振峰正是最高檢邀請參與2024年反賄選系列影片推廣球員之一，檢方除緊急將影片下架外，也與台啤雲豹合作，在1日由檢察總掌刑泰釗帶隊，親赴球隊進行法治宣導，包括提醒球員，現行法律，就連網路賭博也觸法。

最高檢為2024年總統、立委二合一選舉的反賄選宣導，邀請多位知名運動員參與拍攝，其中籃球篇由台北地檢署檢察官黃珮瑜、許萃華、王繼瑩與台啤雲豹球員盧捷閔、羅振峰、陳建銘各自展現身手，呼籲杜絕選舉賭盤、賄選情事發生。

但士林地檢署偵辦前裕隆隊球員吳季穎疑涉打假球、簽賭案後，台啤雲豹隊羅振峰又被爆出曾參與簽賭，羅振峰出面坦承錯誤，最高檢立即將籃球篇影片下架，並與雲豹球團解約。

最高檢為避免職業籃壇受到不法集團染指，經台啤雲豹籃球隊同意，檢察總長刑泰釗11月1日率最高檢檢察官張安箴、北檢檢察官牟芮君、檢察官黃珮瑜3人到台啤雲豹進行法治教育。

其中檢察官黃珮瑜說明，《刑法》賭博罪修法後，依高等法院109年度原上易字第18號刑事判決，若玩家透過網路方式玩博弈遊戲，從而獲得虛擬財產，且此虛擬財產可再換取實質上的貨幣金錢或實物，不再只供休閒消費使用，因為會對社會秩序產生影響，就會構成博奕罪。

另檢察官牟芮君則簡要介紹毒品犯罪、酒駕、性犯罪的刑事問題。最高檢表示，檢方將再擇期與職籃球員重拍反賄選影片。