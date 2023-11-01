畫面曝光！基隆幹道清晨「500箱啤酒」散滿地阻車流，通勤族崩潰。(警方提供)

基隆市基金一路石皮瀨圓環站牌附近，今（1日）清晨6時許，一輛大貨車疑似未將貨物綑扎妥當，導致車上載運的500多箱啤酒倒在路上，造成基金一路車流受阻，由於時間正值上班通勤時間，讓急著上班上課的通勤族直跳腳，而事發清理畫面也曝光。

據了解，清晨6時18分許，一輛拖著子車的大貨車，行經基金一路石皮瀨圓環站附近時，車上的貨物疑似未綑扎妥當，加上道路斜度，導致車上載運的數板啤酒，從側面傾倒路中。

由於時間正值上班通勤的巔峰時間，基金一路及周邊的麥金路等地區出現大塞車，大型車輛完全無法通行，往來的公車也全都堵死，後方的通勤族眼看一動也不動，也開始鑽進小巷子試圖繞過塞車區域。

直到上午7時05分許，在警方協助下將大貨車移至路邊，空出一個車道供車輛行駛，才逐漸紓解車流。直至上午8時，基金一路仍回堵到二高匝道處，讓許多原本搭乘公車通學或通勤的民眾，忍不住下車直接步行，更有上班的民眾急得直跳腳，「完蛋，今天遲到了！」。

畫面曝光！基隆幹道清晨「500箱啤酒」散滿地阻車流，通勤族崩潰。(警方提供)

畫面曝光！基隆幹道清晨「500箱啤酒」散滿地阻車流，通勤族崩潰。(警方提供)

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