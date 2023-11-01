民進黨今(1日)中執會，通過改徵召提名黃捷同志為高雄市第六選區立法委員候選人。黨主席賴清德裁示，希望所有黨公職同志，團結一致、互相支援，高雄市的立委選舉務必八席立委都能夠順利高票當選。

民進黨發言人張志豪轉述，今天會中針對2024年第11屆高雄市第六選區立法委員候選人趙天麟，因個人因素聲明退選，會中同意退選。後續提名事宜，經「2024大選提名策略小組」評估整體選情後，通過改徵召提名高雄市議員黃捷為高雄市第六選區立法委員候選人。

張志豪轉述賴清德裁示指出，黃捷年輕有為、懷抱理想，不僅僅是台大社會、公衛的雙學士，同時也擔任過記者、國會助理，更在高雄議會表現傑出，更難得的是長期深耕基層、專業問政以外，也在各地協助民進黨同志，從事各項競選和理念宣揚的工作。

他說，黃捷也完全符合民主大聯盟的原則，所以今天徵召黃捷參選立法委員是一個非常適當的人才。

賴清德強調，希望所有黨公職同志，也能團結一致、互相支援，高雄市的立委選舉務必八席立委都能夠順利高票當選。也期勉黃捷，這場選戰不好打，起步比較晚，一定要加倍努力，我也祝福她能夠高票當選。