2外籍遊客騎機車遊恆春不慎出車禍，所幸女騎士滑出邊坡時，因被颱風掃倒的樹幹擋住而未有大礙，2名外籍遊客都只受輕傷，酒測值都為零。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

2外籍遊客騎機車遊恆春不慎出車禍，所幸女騎士滑出邊坡時，因被颱風掃倒的樹幹擋住而未有大礙，2名外籍遊客都只受輕傷，酒測值都為零。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

2外籍遊客騎機車遊恆春不慎出車禍，所幸女騎士滑出邊坡時，因被颱風掃倒的樹幹擋住而未有大礙，2名外籍遊客都只受輕傷，酒測值都為零。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

2外籍遊客騎機車遊恆春不慎出車禍，所幸女騎士滑出邊坡時，因被颱風掃倒的樹幹擋住而未有大礙，2名外籍遊客都只受輕傷，酒測值都為零。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

加拿大籍32歲女子1日與23歲男姓友人騎機車遊恆春，不料行經公園路時，女騎士因操作不慎自摔滑落邊坡，男騎士則因看到女性友人騎車搖晃、害怕撞上，而在閃避時自摔地面，所幸女騎士滑出邊坡時，因被颱風掃倒的樹幹擋住而未有大礙，2名外籍遊客都只受輕傷，酒測值都為零。

恆春警分局指出，1日上午10時許，獲報恆春鎮公園路發生交通事故，員警到場處理後發現，1名約32歲的加拿大籍女遊客因騎機車操作不慎、而自摔滑出邊坡，跟在她後方的23歲男機車騎士、則因看前車行駛搖晃，害怕與其撞在一起而往旁邊閃避，不料也因操作不慎而自摔地面。

警方指出，2機車並未發生碰撞，且女騎士在自摔滑出邊坡時，因被颱風掃到倒塌的樹幹擋住而未有大礙，2騎士都僅受輕微擦挫傷，酒測值也都為零。

屏東消防局表示，23歲男騎士受有肢體擦傷，意識清楚，送往南門醫院治療；32歲女騎士則是右腿大面積擦傷，意識清楚，送往南門醫院治療。