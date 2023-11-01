景氣前景不明、國內投資不如預期，主計總處下修第3季經濟成長率至2.32％，若第4季預測維持不變，今年經濟成長率為1.55％。財信傳媒董事長謝金河表示，台灣去年第4季GDP負0.78%後，今年同期成長率一定超過3%，其實經濟表現只看一、兩季意義不大，但他提醒政府應加速稅制改革，改善所得分配失衡問題。

謝金河在臉書發文指出，在政治攻防中，經濟好不好一直都是朝野對立，論戰的焦點，前陣子，大家都在說出口衰退，台灣出口連續12個月衰退是事實，但那是因為先前的基期太高，9月388億美元終於超過去年的375億美元，正成長3.4%。但這個月比對去年的399億美元，出現衰退機率很大，接下來會在低基期下創造連續成長。

謝金河說，看經濟數據，不是只看1天、1季，或1年，而是要把長天期的數據拿出來一起看。他整理2019年起各季的經濟成長率數字，來推估未來經濟的變化。

從2019年起，台灣的經濟成長率都超過3%，尤其是在疫情肆虐下的3年，台灣經濟表現大好，從2020年第2季的0.62%，到21年Q1達9.29%，Q2也有7.85%，21年全年GDP成長6.53%，這是難得一見的好成績。

他分析，到了22年，美國暴力升息展現威力，全球經濟從9月急轉直下，台灣半導體業營收急速下滑，出口出現衰退，台灣經濟成長率在Q4出現負成長0.78%，今年首季再出現3.31%的負成長，第2季正成長1.36%，Q3對比去年的3.64%，成長2.3%已經相當不錯。第4季對比去年負成長0.78%，成長率一定超過3%，也許還會更高。

謝金河認為，經濟的成長與衰退，很大的成分和基期有關，前期太漂亮，後面衰退的機率就會大。看經濟表現，只看一、兩季，意義不大。今年第3季，美國和中國的GDP都是4.9%，到底誰比較好？單看一季的數字是沒有意義的。

他強調，近年來台灣經濟表現不差，2003年，南韓人均所得超過台灣1萬美元，去年台灣超車南韓，而過去台灣人均GDP差日本很大，去年也追到了。台灣要進一步落實的是所得分配的問題，這有待稅制的配合。