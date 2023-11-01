屏東市中正、勝利路口近期重新調整交通號誌，採用時相分流，讓汽車在綠燈時可先行轉彎，不必再提前轉入慢車道進行右轉，同時位於該路段取締汽車未提前右轉至機慢車道的科技執法項目，即日起也宣布停止。

屏東警方為改善屏東市中正路與勝利路交通事故發生率，2021年引進科技執法，針對汽車未提前轉入慢車而直接於快車道轉彎進行開罰，不過根據統計，去年該路段事故件數及死傷人數加權計算後，為屏東事故嚴重程度第一名，2023年至今共有25件事故、29人受傷。

屏東縣警局交通隊分析，交通事故碰撞型態以中正路轉向汽車與直行機車造成的側撞事故為主，警局基於防制交通事故，先透過科技執法設備，並針對路口違規轉向車輛執行取締，但側撞事故仍發生頻繁。

為避免機車族群發生嚴重交通事故，改以調整汽機車時相分流方式進行改善，以保障機車用路人行車安全，並同步暫停該處路口未依規定車道行駛項目執法，警方呼籲用路人行經路口應遵守號誌，減速慢行，以維行車安全。