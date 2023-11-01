ANZ澳盛銀行1日上修2023年台灣經濟成長率預測至1.8％，較上半年預算的1.1 ％，多出0.7個百分點，是主計總處公布第三季GDP概估統計後，第一家表態上調全年GDP年增率的外資機構。

目前IMF、S＆P、Moody's Analytics、Julius Baer等國際財經機構，仍維持2023年台灣經濟成長率預測低於1％、甚至負成長，最低是UBS瑞銀集團的-0.5％。

ANZ認為，主計總處已公布的Q3數據，意外優於預期，而且實際民間最終消費年增8.9％，對整體成長貢獻達3.98個百分點，交通、餐飲和住宿等服務支出相對樂觀。

ANZ大中華經濟研究團隊表示，第四季GDP可望延續第三季的強勢，特別是家庭支出有強勁的私人消費支撐，加上出口改善的支持，來自全球半導體週期前景穩定，預示著台灣出口觸底反彈。9月份商品出口較去年同期成長3.4％，是一年多來首次成長。 預計第四季淨出口將上升。

經濟數據有所改善，ANZ團隊提醒，還要考量製造業資本支出低迷表明復甦之路仍不確定，中央銀行12月的第四季理事會，不會針對貨幣政策調整、不會有升息動作。