女星邵雨薇外型甜美、氣質清新，憑精湛演技成為許多人心目中的女神；她與金鐘影帝吳慷仁穩定交往中，同時創立個人數位雜誌Venus擔任主編輯，在創作上很有想法，愛情與事業都得意；近日逢萬聖節，她曬照過節，照片卻引起網友討論，讓網友驚呼「透視女明星內在」。

邵雨薇昨（31日）曬出一張腳部的X光照，可以看見骨骼走勢，大拇指些微向內彎，她配文：「Happy halloween，拇指外翻了啦」，這張X光照似乎就是邵雨薇本人的，許多網友感到心疼：「感覺好痛」、「不用擔心給醫生看怎麼說，之後動小手術就可以了唷」、「保重啊」、「穿楦頭太窄的鞋或高跟鞋穿久了，就會擠壓形成拇指外翻，必須挑選寬楦(意指鞋子寬一點)的鞋子」、「我也有！一隻腳才開刀完」、「多穿寬鬆舒適透氣的鞋子！高跟鞋少穿！長期把腳都擠壓變形了」、「這個要慢慢改善了」，也有人開玩笑「透視女明星內在」、「真正的透視照片」、「只好砍掉重練了」、「無碼透明的腳ㄚ」，但照片看不出任何資訊，因此令人猜測是否是邵雨薇本人的X光照，還是她只是開節日玩笑。

近期邵雨薇主演的懸疑驚悚爽片《惡女》於10月27日上映，邵雨薇在戲中扮演新聞主播，她透露除了嘗試主播台的表現，還有下廚戲份，為此特意到廚藝教室練習刀功，電影有一幕是製作日本料理的殺魚片段，拍攝過程中邵雨薇親自上陣，光是魚就殺了五次，力求呈現完美鏡頭，展現主播立美的角色精神，讓導演宋欣穎大讚敬業。