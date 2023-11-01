雲林縣旅外人口約200萬人，高鐵是回鄉的主要交通工具，載客量是彰化站的2倍、苗栗站的1倍，但迄今每小時僅一班，國民黨團、誠信黨團、民意政團議員1日聯合要求縣府向高鐵局、高鐵公司爭取增班，並且開通雲林高鐵後站進出。（周麗蘭翻攝）

雲林縣旅外人口約200萬人，高鐵是回鄉的主要交通工具，載客量是彰化站的2倍、苗栗站的1.5倍，但迄今每小時僅1班，國民黨團、誠信黨團、民意政團議員1日聯合要求縣府向高鐵局、高鐵公司爭取增班，並且開通雲林高鐵後站進出。

雲林高鐵站2015年啟用迄今載客運逐年增加，今年（2023年）每個月運輸量約12萬人次，8月高達12.9萬人次，但仍維持1小時僅1班次，大清早需出國的民眾怨言猶多。

縣議員鍾明馨、蔡東富、林岳璋、陳俊龍、李明哲1日均發言指出，「高鐵台鐵化」代表民眾對高鐵的需求極大，雲林人要外出、返鄉等1小時才有1班，旅客集中在幾個班次往往連自由座都沒位子，雲林站亟需比照嘉義站至少半小時一班才能滿足雲林鄉親需求。

李明哲表示，除了班次不足，雲林站當初建站時被低估運輸量，車站站體小、站前廣場腹地也小，迴轉空間不夠大，後站又未開通，每逢假日送客及載客車輛嚴重回堵甚至癱瘓，雲林高鐵目前是全台唯一沒有後站的高鐵站，高鐵公司必須盡速開通後站分流。

縣府工務處長汪令堯答覆，針對雲林高鐵後站開通一事，縣府曾向高鐵公司反應，但獲回覆人力、管制等成本過大，縣長張麗善也無法接受，他將於本月15日再拜訪高鐵公司接洽，盼民眾需求能得到回應。

縣長張麗善表示，雲林高鐵站的運輸量超乎預估，未來需求量只會更大，高科技產業陸續進駐、雲林觀光人數屢創新高，現在就必須開始規畫後站，才能因應未來5年的大改變，高鐵公司必須正是雲林站調整班次及開通後站的問題。

國民黨團、誠信黨團、民意政團議員達成共識，日後將陪同張麗善北上向交通部、高鐵公司強烈表達雲林人的訴求。

今（11日）聯合質詢的議員尚有陳永修、黃勝志、曾博鴻、黃文祥、陳乙辰、賴淑娞、吳蕙蘭、張維心、顏忠義。