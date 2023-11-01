黃偉哲(右四)1日開箱賴清德競選總部，與總部陳設的泰迪熊娃偶們合影。(曹婷婷攝)

2024總統、立委大選倒數2個多月，民進黨總統參選人賴清德4日將於本命區台南成立全台第一個競選總部，競總主委黃偉哲1日與立委郭國文、賴惠員及多名黨籍議員一起開箱競總，黃偉哲表示，台南選戰目標是總統得票率比2020年更好，將賴清德得票率推向新高，6席立委全上，政黨票要拿第一。

黃偉哲今天下午偕同立委參郭國文、賴惠員及黨籍議員蔡筱薇、李宗翰、郭鴻儀等人，第一次在賴清德台南競總舉行記者會，除介紹總部內陳設的政績走廊外，黃偉哲等人也齊呼「台南大贏、立委全壘打」、「信賴台灣、幸福平安」等口號，宣示明年這場選戰不只要勝選，台南還肩負火車頭任務，要拉抬士氣，衝出總統高得票率。

黃偉哲說，今年選情詭多變，一邊有藍白拖，一邊有郭台銘在旁邊虎視耽耽，但賴清德已經早早宣示做好「一對一」的準備，因此，全國各地競選總部包括台南都已經做好這樣的宣示，台南11月4日將展現團結氣勢，讓台南競選總部成為全國競總第一棒也是模範。

他說，這場選戰不僅是總統勝選，還有兩票也很重要，一票立委、一票政黨票，每個立委選區都是最高規格全力投入輔選，政黨票則牽涉到綠軍整合，台聯與台灣基進也有政黨票，目前也全力協商，但政黨票仍是兄弟登山、各自努力，祝福友黨達標，但最重要的是，民進黨要全力催政黨票，目標是「6席立委全上、政黨票拿第一、總統得票數更勝2020。」

面對外界關心賴清德對於台南有要求拿下多少得票率？黃偉哲也說，當然是最高規格對待這場選戰，不管對手是多少人，都要以不變應萬變，但總統得票率當然也會與競爭對手多寡而有不同，總之標準就是得票率要比2020年更好，但不提及具體數字，但目前對於台南選情樂觀以待，但也希望將賴得票率推向新高，政黨票更是重中之重，要全力衝第一。