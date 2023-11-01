世界大賽G4，響尾蛇主場湧進滿座4.8萬人，客隊遊騎兵早早打下10比1領先，響尾蛇主場觀眾一時都提不起勁，有些觀眾無聊到做紙飛機來丟，有幾架成功「降落」在場內，最遠的一架還停在投手丘正後方。觀眾為此鼓掌喝采、相當振奮，畢竟比賽沒什麼好看的，還不如玩紙飛機。
現場工作人員廣播警告：「亂丟東西進球場者將遭受罰款甚至逮捕」，觀眾毫不客氣以一片噓聲來回應，這還不是因為響尾蛇打得太悶了嗎。
然而響尾蛇球員並未放棄，他們第8局突破遊騎兵的牛棚，一口氣追回4分。遊騎兵也不敢大意，中繼左投柏克（Brock Burke）失分之後他們又出動3位牛棚投手善後，原本10比0的大優勢最終消耗7位投手才守下來，以11比7獲勝聽牌。
遊騎兵總教練波奇（Bruce Bochy）生涯例行賽2093勝2101敗，勝率不滿5成，但他5次率隊闖進世界大賽、3度摘冠，並且從未在季後賽G7吃敗仗，今年還寫下季後賽客場10連勝，季後賽累積56勝37敗（勝率0.602），可以說是季後賽專業戶。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。