so… while the rangers hit another HR in Phoenix at chase field fans have been continuously throwing paper airplanes to pass the time. Two have landed on the field. Another is caught on the net… pic.twitter.com/OuNCnMYLrK — carlie (@slopstock) November 1, 2023

One of them almost made it from first base line to left center. It was electric. Also a fan ran on the field pic.twitter.com/vWhaxZvm1u — Cawww (@_Cawww) November 1, 2023

世界大賽G4，響尾蛇主場湧進滿座4.8萬人，客隊遊騎兵早早打下10比1領先，響尾蛇主場觀眾一時都提不起勁，有些觀眾無聊到做紙飛機來丟，有幾架成功「降落」在場內，最遠的一架還停在投手丘正後方。觀眾為此鼓掌喝采、相當振奮，畢竟比賽沒什麼好看的，還不如玩紙飛機。

現場工作人員廣播警告：「亂丟東西進球場者將遭受罰款甚至逮捕」，觀眾毫不客氣以一片噓聲來回應，這還不是因為響尾蛇打得太悶了嗎。

然而響尾蛇球員並未放棄，他們第8局突破遊騎兵的牛棚，一口氣追回4分。遊騎兵也不敢大意，中繼左投柏克（Brock Burke）失分之後他們又出動3位牛棚投手善後，原本10比0的大優勢最終消耗7位投手才守下來，以11比7獲勝聽牌。

遊騎兵總教練波奇（Bruce Bochy）生涯例行賽2093勝2101敗，勝率不滿5成，但他5次率隊闖進世界大賽、3度摘冠，並且從未在季後賽G7吃敗仗，今年還寫下季後賽客場10連勝，季後賽累積56勝37敗（勝率0.602），可以說是季後賽專業戶。