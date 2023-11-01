中國大陸外交部發言人汪文斌11月1日主持例行記者會指出，11月15日至17日在美國舊金山舉行的APEC領導人非正式會議，中美雙方都同意朝著實現舊金山元首會晤拜習會共同努力。香港特區行政長官李家超已收到美方邀請，但因為日程原因，將委派特區財政司司長代為出席。

記者會上，日本共同社記者提問，據報導，美國官員透露，中美雙方原則上同意在舊金山舉行中美元首會晤，中方能否證實這個消息？

汪文斌表示，中美雙方都同意朝著實現舊金山元首會晤共同努力。同時，正如王毅主任日前訪美時指出的，通往舊金山不能靠「自動駕駛」，雙方要切實「重回峇里島」，把兩國元首的共識真正落到實處，排除干擾，克服障礙，增進共識，積累成果。

此外，有記者提問稱，中國香港已按慣例收到東道主的邀請，出席於11月15日至17日在美國舊金山舉行的APEC領導人非正式會議，行政長官李家超由於日程事宜，由財政司司長陳茂波代為出席，請問中方對此有何評論？

汪文斌說，今年亞太經合會議領導人非正式會議將於11月15日至17日在美國舊金山召開，香港特區行政長官李家超本人已經收到美方發出的與會邀請。據瞭解，李家超行政長官因為日程原因，將委派特區財政司司長代為出席。