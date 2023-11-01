這家日本最大鋼鐵廠，目前預估全年淨利可達4,200億日圓，約27.8億美圓，高於8月預測的4,000億日圓。路透社匯集的各方預估平均值為3,990億日圓，去年獲利為6,940億日圓。

日本製鐵指出，今年4至9月期間，淨利下降19.4%至3000億日圓，但由於庫存估價損失較小，故超過先前預測的2000億日圓。1日日股中，日本製鐵開高後一路上漲，最後收高2.66%。