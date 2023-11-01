這家日本最大鋼鐵廠，目前預估全年淨利可達4,200億日圓，約27.8億美圓，高於8月預測的4,000億日圓。路透社匯集的各方預估平均值為3,990億日圓，去年獲利為6,940億日圓。
日本製鐵指出，今年4至9月期間，淨利下降19.4%至3000億日圓，但由於庫存估價損失較小，故超過先前預測的2000億日圓。1日日股中，日本製鐵開高後一路上漲，最後收高2.66%。
日本製鐵（Nippon Steel）上調至2024年3月底的全年淨利預估，表示上半年業績優於預期，這得歸功於集團的獲利能力改善以及營收增加。
這家日本最大鋼鐵廠，目前預估全年淨利可達4,200億日圓，約27.8億美圓，高於8月預測的4,000億日圓。路透社匯集的各方預估平均值為3,990億日圓，去年獲利為6,940億日圓。
日本製鐵指出，今年4至9月期間，淨利下降19.4%至3000億日圓，但由於庫存估價損失較小，故超過先前預測的2000億日圓。1日日股中，日本製鐵開高後一路上漲，最後收高2.66%。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。