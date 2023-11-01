阿斯頓馬丁在第三季開始出貨新世代跑車DB12，現在預計2023年將交車6700輛，低於原先預期的7000輛。

公司在聲明中說，由於DB12在第三季的交付速度出現延遲，影響到全年的產能，因此公司略微地調整了本年度的銷量展望。

該家在倫敦上市的公司維持了2023年剩餘時間的業績展望，並且公布7~9月調整後營業虧損為4840萬英鎊(約5億8820萬美元)，營收來到3.62億英鎊，表現皆遜於預期。

此前分析師預期，第三季營收應為3.7億英鎊，調整後營業虧損為3800萬英鎊。