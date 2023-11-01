27歲何姓男子駕駛賓士車行經三星路一段時自撞路樹，因撞擊力道猛烈，引擎室爆開、車頭幾乎全毀。（圖／警方提供）

今（1）日上午宜蘭縣三星鄉發生一起離譜車禍！27歲何姓男子駕駛賓士車行經三星路一段時自撞路樹，因撞擊力道猛烈，引擎室爆開、車頭幾乎全毀，何男自稱為了閃避動物才釀禍，但警方酒測其酒測值卻達0.49毫克，警方訊後將依公共危險罪移送法辦。

宜蘭縣三星分局第四組組長吳錦昌說明

27歲何姓男子駕駛賓士車行經三星路一段時自撞路樹，因撞擊力道猛烈，引擎室爆開、車頭幾乎全毀。（圖／警方提供）

27歲何姓男子駕駛賓士車行經三星路一段時自撞路樹，因撞擊力道猛烈，引擎室爆開、車頭幾乎全毀。（圖／警方提供）

警方表示，今天上午10時許獲報，宜蘭縣三星鄉三星路一段156號附近發生車禍，員警趕抵現場後，發現27歲何姓男子駕駛黑色賓士自撞路樹，引擎室爆開、車頭幾乎全毀，不過何姓駕駛僅有臉部擦挫傷，拒絕送醫。駕駛自稱因閃避動物而自撞路樹，造成車輛嚴重毀損，駕駛臉部擦挫傷拒絕送醫，經酒測後酒測值0.49毫克，顯已超過法定標準，全案將依公共危險罪移送法辦。

三星警分局再次呼籲，酒駕零容忍，切勿心存僥倖執意酒駕上路，本分局將持續加強執法，共同維持社會秩序，保障民眾交通安全。

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