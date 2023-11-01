海洋委員會國家海洋研究院長陳建宏（前左七）與登嘉樓大學校長Prof. Dato’Dr. Mazlan Abd Ghaffar（前右六）1日簽署合作研究備忘錄，與會人士合影。（國海院提供／林瑞益高雄傳真）

海洋委員會國家海洋研究院1日與馬來西亞登嘉樓大學共同簽署合作備忘錄。未來雙方將共同面對全球氣候變遷所造成的海洋衝擊，以及對海洋氣候變化相關的科學研究，共享海洋環境和生物多樣性數據。

登嘉樓大學是馬來西亞一所歷史悠久的大學，位於馬來半島東部，臨南海。該校聚焦於馬來西亞的海洋科學及生物多樣性等領域，現今已成為馬國海洋研究及教育的基地重鎮，並致力於強化和加強其學術和研究活動，研究成果享譽學界。

國海院院長陳建宏指出，全球暖化是世界性的議題，也是海洋國家所需共同面對的課題，此次攜手與登嘉樓大學合作將開發海洋科學研究並作海洋大數據資料蒐集，以利建立生態保育環境監測的背景值基線資料，作為未來評估海洋政策之參考依據，共創海洋永續發展之目標。

登嘉樓大學校長Prof. Dato'Dr. Mazlan Abd Ghaffar表示，海洋科學涉及領域廣泛及多元，該校海洋相關學院包含科學及海洋環境學院、海洋工程科技與資訊學院、漁業及食品安全學院及海事研究學院，透過這次合作備忘錄簽署，將促進雙方研究人員交流，以共同發展海洋科學研究及永續海洋為目標。