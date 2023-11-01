桃園市中壢警分局，昨天（31日）晚間在轄區破獲一間大型應召站，逮捕10名應召女（2名台籍、8名越籍）、7名嫖客以及應召站負責人和員工，共計20人，警方進入盤查時，有的嫖客進行到一半看到警察進入嚇得連衣服都來不及穿，全案已由警方依法裁罰及移送法辦。

應召女被警逮，2名台籍8名越籍。（警方提供）

中壢警分局表示，警方針對住宅區擾鄰行為加強執法，日前查訪發現高姓男子（52歲）在中壢區中山路弄巷內的一處透天厝開設應召站，高男為躲避警方查緝，門口附近設置許多監視器，並僱請員工管制人員出入，每次性交易金額為2000至3000元不等，由於客人間好康互報，附近居民也因為人員出入複雜不堪其擾，進而成立專案小組查緝。

警方將人全數帶回偵辦。（警方提供）

經過警方多日來蒐證並制定縝密查緝計畫，由中壢分局行政組、中壢派出所共同出動25名警力，昨晚10時許，派遣警員先喬裝嫖客潛入，裡應外合下當場查獲10名應召女和7名嫖客，以及高男和2名應召站員工。

警方調查表示，店內10名應召女其中2人是台灣籍、另外8名都是越南籍，均持觀光簽證來台賣淫，7名已經逾期居留，警詢後送往移民署專勤隊辦理遣返，男性嫖客7人中也有2名印尼籍及1名泰國籍移工，另現場查扣營業所得2萬餘元、保險套、潤滑液、計次卡、監視器主機等證物。

高姓負責人坦承仲介女子賣淫，全案已在警詢後依違反社會秩序維護法裁罰男客、應召女各處3000元，另依妨害風化罪嫌將高姓負責人等3人移送桃園地檢署偵辦。全案訊後依違反社會秩序維護法裁罰男客、應召女各新台幣3000元，並依刑法妨害風化罪嫌將高等3人移送桃園地檢署偵辦。中壢警分局表示，將持續落實桃市府啟動的「靜鄰專案」，針對住宅區擾鄰行為加強執法，對飲酒店、卡拉OK、麻將館（包含休閒會館）等容易令民眾反感的店家加強查察，以維護治安及市民生活安寧。

應召站負責人被警方帶回。（警方提供）

警方起獲的證物。（警方提供）