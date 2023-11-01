爭取連任的嘉義市民進黨立委王美惠1日邀教育部、體育署與國教署，會同嘉義市政府教育處郭添財等人會勘嘉義市多所學校待改善軟硬體設施。（王美惠服務處提供／呂妍庭嘉義傳真）

爭取連任的嘉義市民進黨立委王美惠1日邀教育部、體育署與國教署，會同嘉義市政府教育處郭添財等人會勘嘉義市多所學校待改善軟硬體設施。（王美惠服務處提供／呂妍庭嘉義傳真）

爭取連任的嘉義市民進黨立委王美惠1日邀教育部、體育署與國教署，會同嘉義市政府教育處郭添財等人會勘嘉義市多所學校待改善軟硬體設施，王美惠強調她上任至今，與市府共同爭取經費，獲中央挹注教育相關經費超過8億元，共改善20餘所學校球場、跑道等校園設施，繳出亮眼成績單。

王美惠說，她擔任立委近4年時間，每個立院會期都會配合市政府需求，與中央辦理各級學校會勘，從大學、中學、小學到幼兒園，走遍嘉義校園，回想起近4年考察，像昔日華商操場雨後排水不良，球場地面凹凸不平，當時校長感嘆稱，希望明年校慶時，同學可以盡情操場奔跑，不再受傷。

另外，也有國小場地空間不足，學童打球時常用力過猛撞到籃球架，校方礙於經費不足，只能自行用泡棉包裹，當防撞條使用，另有幼兒園天花板漏水、發霉，幼童在發霉教室上課，卻苦無經費改建，亦曾接到特教班老師反應，因無障礙廁所設計不周全，造成特教生盥洗不便，王美惠說，她接到師長反應，希望能改善學校的設施設備時，對於校方、家長的訴求，自己都銘記在心，會盡己所能協助爭取。

王美惠提到，近4年來為嘉義地方各級院校爭取建設，配合嘉義市政府的提案，爭取超過20所各級院校，改建跑道體健設施，教學設施設備；替中小學爭取廚房精進、改善校兒童遊戲場、視聽教室優化、學校電力系統及危險校舍整修，同時今年也再改善學校老舊廁所、校園周邊暨行車安全道路，另爭取國立嘉義大學宿舍、教室空間、圖書館儀器設備及各項教學經費。

王美惠說，這4年來帶著中央實地會勘校園，了解地方學校的需求，協助在中央爭取超過4億元的教育經費，前瞻部分，王美惠說，上任來最關心西區全民運動館，經歷3年時間，終於要在本月11日動土，地方鄉親引頸期盼終於看到結果，此外，前瞻也挹注嘉義市人才培育雙語政策、學校智慧型網路建置，前瞻教育部分經費也超過4億元。

王美惠說，近4年時間在台北國會審查預算、開會質詢，回到地方，當務之急就是要為學童爭取權利、改善教育環境，國家的未來在教育，孩子更是國家的未來，爭取教育經費更不分中央地方，未來還有嘉義市圖書總館，及許多教育建設，會持續爭取經費，為嘉義學子提供更好的學習環境。