捧紅不少藝人的知名經紀人蔣承縉（蔣哥），去年5月約吳姓網紅回家過夜，隔天吳男陳屍床上，吳男家屬控告蔣遺棄、過失致死等罪，檢警會同法醫相驗解剖發現，吳男身上多處因摔下樓梯造成的皮肉傷，但非致命原因，經採集蔣男毛髮化驗，都發現2人體內都有多重藥物反應，台北地檢署認定吳男是死於服毒過量等理由，依罪嫌不足不起訴蔣男。至於蔣承縉疑似涉吸毒部分，另分案偵辦。

蔣承縉曾擔任蔡依林、蕭亞軒、楊丞琳等藝人的經紀人，但近年已退出幕後經紀工作。蔣男位於台北市大安區住宅，去年5月傳出死亡案。

據了解，蔣報案稱31歲的吳姓男網紅，到他家過夜，當晚2人喝酒時，吳男一度在床上言行異常，還失足滾下樓梯，當時他以為吳只是喝醉了，扶吳男回閣樓床上休息，結果隔天中午睡醒時，發現吳男全身僵硬躺在床上死亡，他趕緊報案。吳男家屬控告蔣遺棄、過失致死等罪。

檢方調查後發現，吳男過去有使用藥物情形，死時身上外傷並非致命原因，但法醫解剖化驗出其體內有多重藥物，死因是用藥過量，另蔣承縉的毛髮化驗結果，也有毒藥物反應。

檢方調查時，蔣承縉堅稱，藥是吳男帶去的，檢方因無法確認藥物到底是誰提供的，蔣涉嫌遺棄、過失致死，甚至轉讓毒品等罪嫌不足，將蔣處分不起訴。不過，蔣疑似吸毒，檢方另分案偵辦。

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